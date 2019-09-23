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Dünya

Fransa, Almanya ve İngiltere: Aramco saldırısından İran sorumlu

Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Dildar Baykan   | 23.09.2019
Fransa, Almanya ve İngiltere: Aramco saldırısından İran sorumlu

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

"14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verildi. 

Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırıların bölgede büyük bir çatışma riski doğurduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılar, sürdürülebilir diplomatik çabalar ve tüm tarafların konuya dahil olması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, 3 ülke ayrıca İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını yinelerken, İran, anlaşma şartlarına dönmeye davet edildi.

Orta Doğu’da gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ı diyalog kurmaya, provokasyondan ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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