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Dünya, Ekonomi

Fransa 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek

Fransa'nın 6 yeni Avrupa basınçlı su reaktörü (EPR) inşa etmeyi planladığı açıklandı.

Şeyma Yiğit  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Fransa 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek

Ankara

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılından bu yana her yıl ulusal nükleer adımları belirlemek üzere adımlar atan Nükleer Politika Konseyi (CPN), dün dördüncü kez toplandı.

Toplantıda, halihazırda nükleer santrallerin olduğu Penly, Gravelines ve Bugey'de 6 yeni Avrupa basınçlı su reaktörü inşa edilmesine karar verildi. Reaktörlerin ilkinin 2038 yılına kadar devreye gireceği belirtildi.

Yeni nükleer reaktörlerin "Fransa’nın mevcut jeopolitik çerçevede uranyum egemenliğini sağlamasına" hizmet edeceği kaydedildi.

Fransa'da nükleer enerji ülkedeki elektrik üretiminin ana kaynağını oluşturuyor. Fransızlar elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden elde ediyor.

Öte yandan Fransa yeşil enerjiye dönüşüm kapsamında nükleer enerjinin diğer kaynaklar arasındaki oranını 2035'e kadar yüzde 50'ye düşürmeyi planlıyor.

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