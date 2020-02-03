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Dünya

Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınının, büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 03.02.2020
Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir

Londra

Fitch Ratings, koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi. 

Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası etkilerinin, virüs salgının ne kadar süreceğine ve OPEC+ ülkelerinin üretim seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.

Fitch değerlendirmesinde, “2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Çin’ın petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.

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