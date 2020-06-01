Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 151 artarak 9 bin 930'a yükseldi.
Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.