Fırat’ın doğusunda 15’inci ortak kara devriyesi tamamlandı
Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı.
Ankara
Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.