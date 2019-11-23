Fırat’ın doğusunda 10. ortak kara devriyesi tamamlandı

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Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.

Ömer Olcay   | 23.11.2019
Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesini tamamladı

Ankara

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

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