Dolar
19.23
Euro
20.97
Altın
1,992.90
ETH/USDT
1,867.70
BTC/USDT
28,207.00
BIST 100
4,878.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Finlandiya’nın NATO’ya katılım töreni gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. - VTR
logo
Dünya

Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı.

Ömer Tuğrul Çam  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu

Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya geldi.

Blinken, bu sırada yaptığı konuşmada Türkiye'nin onay belgesini, ABD adına kendisine teslim ettiğini bildirmekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Haavisto da ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair Türkiye'den aldığı onay belgesini Blinken'a iletti.

Stoltenberg ise konuya ilişkin, "Böylece Finlandiya'yı NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edebiliriz." dedi.

Finlandiya'nın üyelik süreci

Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı.

28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO'nun 9. genişlemesi

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, 31'inci üyesini kabul etti.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka girdi.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Bilström ile görüştü
"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında mütalaa açıklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Benzer haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor

Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi

İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi

İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi
Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen: NATO'ya katılmamız her iki taraf için de kazanç

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen: NATO'ya katılmamız her iki taraf için de kazanç
NATO: Finlandiya'da asker konuşlandırmamız bu ülkenin kendi kararına bağlı

NATO: Finlandiya'da asker konuşlandırmamız bu ülkenin kendi kararına bağlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet