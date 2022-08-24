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Dünya

Finlandiya polisi Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak

Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.

Burcu Yağcı   | 24.08.2022
Finlandiya polisi Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak Fotoğraf: Furkan Abdula/AA

Ankara

Fox News'in haberine göre, Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

Başbakan Marin de Finlandiya'nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada göz yaşlarını tutamayarak "Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yaşam tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen Marin, "Benim yaşımdaki birçok insanla hemen hemen aynı olan bir ailem, iş hayatım var, arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım da var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum." diye konuştu.

Marin, konuşmasının sonunda yaşadıklarından ders çıkaracağını ve işini şimdiye kadar yaptığı gibi yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Başbakan'ın sızdırılan görüntüleri

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin'in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.



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