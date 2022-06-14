Dolar
17.26
Euro
17.97
Altın
1,808.34
ETH/USDT
1,160.00
BTC/USDT
21,400.00
BIST 100
2,508.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İzmir’de oynanan UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Litvanya maçının ardından, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini ve sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 14.06.2022
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Stockholm

Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç'in Södertalje kentinde bir araya gelerek güncel konuları görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.

NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini aktaran Andersson, "Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz. Sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Marin de 2 hafta içinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden önce bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İki hafta içinde çözüm olmazsa sürecin donma riski bulunduğunu kaydeden Marin, "Şimdi bir ivme var, bu süreçte ilerlememiz önemli. Sorunları ciddiye alıyoruz ve diyalog kurmaya devam ediyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta sağanak, yolda heyelana neden oldu
Bakan Yanık: Odak noktamız kadına yönelik şiddetle mücadeledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bingöl'de sağanak, sel ve heyelana neden oldu

Benzer haberler

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı

NATO'nun Baltık Denizi'ndeki "Baltops 22" tatbikatı sona erdi

Finlandiya ve İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Finlandiya ve İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak
İsveç'te Türk kökenli siyasetçi Yüksel'e ırkçı mektup

İsveç'te Türk kökenli siyasetçi Yüksel'e ırkçı mektup