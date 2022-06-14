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Dünya

İran: Sığınmacıların sınır dışı edilmesi Londra için tarihi utanç

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: 'Sığınmacıların İngiltere'den Ruanda'ya zorla sınır dışı edilmesi "tarihi bir utanç". Bu, "uluslararası mülteci koruma politikasının kalıntılarını yok edecek tehlikeli bir uygulama.' dedi.

Haydar Şahin   | 14.06.2022
İran: Sığınmacıların sınır dışı edilmesi Londra için tarihi utanç

Tahran

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklaya göre Hatibzade, aralarında İranlıların da olduğu sığınmacıların İngiltere'den zorla Ruanda'ya sınır dışı edilmesi kararına tepki gösterdi.

Said Hatibzade, "Olanlar, Londra ve sömürge tarihlerini örtbas etmek ve temizlemek için tüm çabalarını ortaya koyanlar adına tarihi bir utançtır." ifadesini kullandı.

Sığınmacıların zorla sınır dışı edilmesi ve üçüncü ülkelere nakledilmesini eleştiren Hatibzade, "Bugünlerde insan hakları talep eden ülkelerin ve sorumlu uluslararası kuruluşların ölümcül sessizliği bir utanç kaynağı ve açık bir insan hakları ihlalidir." açıklamasında bulundu.

Hatibzade, Londra merkezli Farsça yayın yapan medya organlarının "gerçekçi olmayan bir İran imajı ve daha gerçekçi olmayan bir Avrupa'da yaşama hayali sunarak" bazı İranlıların tehlikeye atılmasına zemin hazırladığını ileri sürdü.

Söz konusu sığınmacıların durumuna dikkati çeken Hatibzade, "İran, egemenlik görevleri çerçevesinde bu kişilerin 1951 Sözleşmesi ve ilgili protokol kapsamındaki haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

Hatibzade, İran'ın tüm zorluklara ve ekonomik baskılara rağmen Afganistan dahil diğer ülkelerden milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İnsan hakları konusunda talep sahiplerinin, çoğu aynı hükümetlerin sistematik aldatmacalarıyla yerinden edilme riskini göze almış binlerce göçmen ve sığınmacının kabulüne müsamaha göstermemesi talihsiz bir durumdur."

İngiltere'nin göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

İlk aşamada 100'den fazla kişinin Ruanda'ya gönderileceği açıklanmış fakat bu sayı açılan davaların ardından 11'e kadar düşmüştü. Ülkede son olarak Yargıtay, temyiz başvurusunu reddederek 11 sığınmacıyı taşıyacak uçağın yarın havalanabileceğine hükmetmişti.

İnsan hakları savunucuları, ilk uçakta 4 İranlı, 2 Iraklı, 2 Arnavut, 1 Suriyeli ve uyruğu açıklanmayan 2 kişi dahil 11 kişinin olacağını belirtiyor.

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