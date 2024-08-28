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RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, St. Patrick's Athletic maçı sonrası Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Finlandiya, iki devletli çözüm için AB'nin merkezi rol oynadığını belirtti

Finlandiya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekerek Orta Doğu'daki çatışmanın sona ermesi için iki devletli çözümü desteklediklerini ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu hedefe ulaşılması için merkezi rol oynadığını belirtti.

Lejla Biogradlija  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Finlandiya, iki devletli çözüm için AB'nin merkezi rol oynadığını belirtti

Ankara

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, yaptığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısını yineleyerek, "Bu hem Gazze'deki insani durumun iyileşmesini hem de bölgedeki gerginliğin azalmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu

Valtonen, "Uluslararası toplum, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın sona ermesinde iki devletli çözümü teşvik etmek için çaba göstermelidir. AB, iki devletli çözüme ulaşılması için merkezi rol oynuyor. Bu rolü güçlendirmek önemli." diye konuştu.

Valtonen ayrıca AB üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Ukrayna, Gazze ve Venezuela gibi güncel meselelerin görüşüleceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın yapılacak toplantıya da katılacak.

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