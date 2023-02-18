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Dünya

Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin, NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma söylemini yineledi.

Cüneyt Karadağ, Bahattin Gönültaş   | 18.02.2023
Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz

Berlin

Marin, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Finlandiya'nın birinci önceliğinin "bağımsız" kalması olduğunu söyledi.

Finlandiya'nın NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma niyetini bildiren Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik." ifadesini kullandı.

Marin, "İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz, aynı zamanda bu sadece iyi komşular ve ortaklar olduğumuz için değil, bunu aynı zamanda kuzeyde NATO güvenlik planlaması için de istiyoruz." dedi.

Küresel düzeni güvence altına almanın tek yolunun, Avrupa ve Batı'nın güçlü olmasından geçtiğini savunan Marin, ülkesinin NATO'ya katılmasının "barış ve güvenlik" için olacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da bir savaş başlatacağının belli olduğunu hatırlatan Marin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinden sonra uluslararası tepkinin yeterli olmadığını kabul ederek "Bu Putin'in, 2022'de de yine aynı şeyin olacağını düşünmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın sadece Avrupa'nın sorunu değil, dünyanın sorunu olduğunu belirten Marin, Batı'nın Ukrayna'nın kazanması için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Mayıs 2022'de resmi olarak NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.


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