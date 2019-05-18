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Dünya

Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere iftar yemeği verildi.

Gülşen Topçu   | 18.05.2019
Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı AA/Mustafa Hassona

Gazze

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında 650 Filistinliye iftar yemeği verildi.

İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı, Gazze'nin merkezinde saldırılarda yıkılan binaların molozları arasında iftar verdi.

El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

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