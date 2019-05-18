Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere iftar yemeği verildi.
Gazze
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında 650 Filistinliye iftar yemeği verildi.
İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı, Gazze'nin merkezinde saldırılarda yıkılan binaların molozları arasında iftar verdi.
El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.
İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.