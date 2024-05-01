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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli eczacı, hastalara şifa dağıtmak için Refah'ta "çadırdan" eczane açtı

Filistinli eczacı Muhammed Arif el-Kilani, İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "çadır eczanede" hastalara derman olmaya çalışıyor.

Gülşen Topçu  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Filistinli eczacı, hastalara şifa dağıtmak için Refah'ta "çadırdan" eczane açtı

İstanbul

İsrail'in 7 aydır karadan ve havadan düzenlediği saldırılar ve insani yardımlar gibi ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine de izin vermemesi en çok sağlık sektörünü etkiliyor. Bu da hastaların yanı sıra saldırılarda yaralanan on binlerce Filistinlinin gerekli sağlık hizmetini alması ve ilaçlara erişmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Ancak Filistinliler, imkansızı zorlayarak hayatta kalmak ya da birilerinin hayatta kalması için mücadele etmeye devam ediyor.

Bu kişilerden biri de Beyt Lahiya'dan Refah'ın kuzeyine göç eden eczacı Kilani.

Savaş öncesinde her türlü ilacın bulunabildiği bir eczanesi olan Kilani, göç ettiği bölgede eczane ve sağlık hizmetleri açığı olduğunu görünce harekete geçmeye karar verdi ve hayatın neredeyse tamamen çadırlara taşındığı Refah'ta o da "çadırdan" bir eczane açtı.

İlaç bulmak çok zor

Savaş öncesinde ecza depolarından ve ilaç firmalarından ilaç aldıklarını ve her türlü ilacı temin edebildiklerini kaydeden Kilani, "Savaş ortamında ne merkezi eczane, ne ilaç firması ne de ilaç deposu bulunuyor. İlaç bulmak o kadar zor ki sabah erkenden çıkıp akşama kadar sokaklarda ya da eskiden eczanesi olan ve elinde ilaç bulunan kişilerden ilaç bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Kilani, şöyle devam etti:

"Kronik hastalıkların ilaçlarını bulmakta çok zorlanıyoruz. Filistinlilerin büyük kısmı şeker ve tansiyon hastası ve düzenli olarak ilaç kullanmaları gerekiyor.

Savaş öncesinde belirli bir ilacı kullanan hastalar şimdi bu ilaçları bulamıyor. Bu durumda onlara ilacın alternatifini vermek zorunda kalıyoruz. Eczacı olarak bu hastalara alternatif ilaçları verdiğimizde en az bir hafta takip etmemiz gerekiyor."

Elektrik olmadığı için bazı ilaçları getiremiyorlar

Çadır eczanede halka ya da sağlık sektörüne bütün hizmetleri veremediklerini kaydeden Kilani, bunun başlıca sebebinin ise elektrik sıkıntısı olduğunu söyledi.

Bazı ilaçların buzdolabında saklanması gerektiğini ve elektrik olmadığı için bu tür ilaçları getirtemediklerini belirten Kilani, "Eczanelerde elektrik olmazsa olmazdır. Elektrik olmayınca özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçları saklayamayız. Ayrıca astım gibi bazı solunum yolu hastalıklarında kullanılan nebulizatörler için de elektriğe ihtiyacımız var. " ifadesini kullandı.

Kilani, gece soğuk, gündüz aşırı sıcak olan bölgede klimaları da olmadığı için eczaneye getirilen çocuk veya yenidoğanlara müdahale etmekte çok zorlandıklarını, bir hastaya iğne yapılması ya da yarasının pansuman edilmesi gerektiğinde hiç istemedikleri komplikasyonlara sebep olma ihtimalinin de yüksek olduğuna dikkati çekti.

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