Dolar
32.52
Euro
34.74
Altın
2,297.71
ETH/USDT
2,919.10
BTC/USDT
57,938.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

İsrail basınına göre Netanyahu, Blinken'a Gazze'deki saldırıları sonlandıracak bir esir takası mutabakatını kabul etmeyeceğini söyledi.

Mustafa Deveci  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatı çabalarını görüşmek için İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde görüştüğü belirtildi.

Netanyahu ile Blinken arasındaki baş başa görüşmenin ardından genişletilmiş toplantının yapıldığı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre Netanyahu, Hamas Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebinde ısrara devam ederse esir takası mutabakatını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun esir takası mutabakatına varılmaması halinde İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını başlatacağı mesajını Blinken'a aktardığı kaydedildi.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söylemişti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock de ateşkes ve esir takasını öngören mutabakata dair, "20-30 kişiyi (İsrailli esiri) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye, Güney Afrika’nın UAD'de İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

İsrail basınına göre saldırıdan önce Refah'taki Filistinlileri tahliye için "yeni güvenli bölge" duyurulacak

UCM'nin, Netanyahu hakkında vereceği muhtemel yakalama kararının uygulanması işbirliğine bağlı

BM: Gazze'ye daha fazla yardım, Refah'a saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez

BM: Gazze'ye daha fazla yardım, Refah'a saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez
Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğini söyledi

Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğini söyledi
Hacettepeliler Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Hacettepeliler Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet