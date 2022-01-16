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Dünya

Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

Türkiye'nin Filistin'deki Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı yeni vize hizmetleri merkezi Nablus kentinde faaliyete başladı.

Mücahit Aydemir   | 16.01.2022
Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

Kudüs

Türkiye Vize Hizmetleri Merkezi Nablus Şube Sorumlusu Hilal Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus ve çevresinde yaşayan Filistinliler için kolaylık sağlaması beklenen merkeze ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ramallah kentine ek olarak Nablus'ta da vize merkezi açılmasının, buradaki Filistinliler için büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler Türkiye'yi çok seviyorlar. Hem ziyaret hem de iş için Türkiye ile bağlantılı tüccarlar var. Türkiye'ye karşı çok büyük muhabbet besliyorlar. İş ve gezi amaçlı bir talep yoğunluğu var. Kovid-19'un ardından bu sene büyük bir yoğunluk bekliyoruz."

Türkiye vizesine başvurmak üzere merkeze gelen Hayri Selim Buras da vize merkezinin faaliyete girmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Nablus sakini Buras, "Önceden turizm acentelerine giderek (vize başvurusunu) yapıyorduk. Artık acente ofislerine gidip vizeyi beklemektense doğrudan vize merkezinden işlemlerimi yapabiliyorum. Böylesi çok daha iyi ve daha hızlı oldu." diye konuştu.

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