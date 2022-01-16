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Dünya

Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 16.01.2022
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı

İstanbul

Somali Ulusal Haber Ajansına göre, Somali hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.

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