Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin'de OHAL bir ay daha uzatıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kovid-19 ile mücadele kapsamında olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verdi.

Qais Omar Darwesh Omar,Gülşen Topçu   | 05.05.2020
Filistin'de OHAL bir ay daha uzatıldı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü halin (OHAL) bir ay daha uzatılmasına karar verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas tarafından çıkarılan kararnameyle OHAL'in 5 Mayıs'tan başlamak üzere 30 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararnameyle Filistin'de OHAL 3. defa uzatılmış oldu.

Filistin hükümeti Kovid-19 nedeniyle 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan’da OHAL’in bir ay daha uzatılmasına karar vermişti.

Kovid-19 vaka sayısı arttı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 10 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylelikle Kudüs'teki vaka sayısı 170'e, Batı Şeria ve Gazze'de ise 362'ye yükselmiş oldu.

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, salgının önüne geçebilmek için vatandaşlara alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 263 kişi öldü
Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor

Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor

Filistin'de OHAL bir ay daha uzatıldı

Libya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Kongresinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'a teşekkür mektubu

ABD Kongresinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'a teşekkür mektubu
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 263 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 263 kişi öldü