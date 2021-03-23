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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 728 oldu

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 728'e yükseldi.

Esat Fırat   | 23.03.2021
Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 728 oldu

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 hastanın daha vefat ettiği, 2 bin 322 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1681'inin Batı Şeria'da, 191'inin Doğu Kudüs'te, 450'sinin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 728'e, vaka sayısının da 256 bin 3286'ya çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 205'inin durumunun ağır olduğu, 228 bin 400 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

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