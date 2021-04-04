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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 salgınındaki en yüksek günlük vaka kaydedildi

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de son 24 saatte 2 bin 806 yeni vaka tespit edildi.

Esat Fırat   | 04.04.2021
Filistin'de Kovid-19 salgınındaki en yüksek günlük vaka kaydedildi Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bin 806 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.


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Vakalardan 1628'inin Gazze Şeridi'nde, 1178'inin de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 25 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 966'ya, toplam vaka sayısının da 279 bin 936'ya yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 628 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 68 bini aştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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