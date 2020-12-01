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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 100 bini aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838'e, vaka sayısı da 101 bin 394'e yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu   | 01.12.2020
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 100 bini aştı

Ramallah


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 536 yeni vaka tespit edildiği, 1032 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Söz konusu can kayıplarından 9'unun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybının 838'e, vaka sayısının da 101 bin 394'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 78 bin 333'e ulaştığı ifade edildi.

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