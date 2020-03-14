Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38'e çıktı.

Esat Fırat   | 14.03.2020
Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e yükseldi Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, Beytullahim kentinde 3 Filistinlide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini belirtti.

Mulhem, böylece Filistin'de koronavirüs vaka sayısının 38'e yükseldiğini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarındaki Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de uygulanan karantina ve acil önlemler en az 700 bin vakayı önledi
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı
Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti
Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e yükseldi
Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor

Benzer haberler

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti

Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e yükseldi

Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor

Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor
'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti

'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti
Altun'dan Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup

Altun'dan Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup