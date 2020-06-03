Filistin'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce ilan edilen olağanüstü hal süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.
Ramallah
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Filistin resmi ajansı WAFA, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın OHAL süresini 4 Haziran'dan itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından Filistin'de olağanüstü hal ilan edilmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını 451 olarak açıklamıştı. Kudüs'teki vaka sayısının ise 179 olarak tahmin edildiğini bildiren Bakanlık, İsrail kendilerine Kudüs'te çalışma izni vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.