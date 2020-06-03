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Dünya

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.06.2020
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü

Afganistan

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Argistan'ın Huşk Rod bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Barikzey, patlamada 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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