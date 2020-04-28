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Dünya

Filistin yönetiminden, 'İsrail’le normalleşmeyi' teşvik eden BAE dizilerine tepki

Filistin yönetimi, Suudi Arabistan menşeli televizyon kanalında “İsrail’le normalleşmeyi teşvik eden ve Filistinlileri kötüleyen” Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dizilerinin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Esat Fırat   | 28.04.2020
Filistin yönetiminden, 'İsrail’le normalleşmeyi' teşvik eden BAE dizilerine tepki

Kudüs

Filistin Kültür Bakanı Atıf Yusuf yaptığı yazılı açıklamada, "Ramazan ayında bazı Arap kanallarında, Filistin topraklarının çalınmasını anlatan Arap ulusal tarihini çarpıtan karşı anlatımı destekleyen bazı dizilerin yayınlandığı görülüyor." ifadelerini kullandı. 

Yusuf, adlarını belirtmediği dizilerin, "İşgal devletinin niyetinin arkasından sürüklenme, onu normalleştirme” ve düşmana hizmet etme" anlamına geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu, tarihi çarpıtmadır ve Filistin hakkındaki Arap, İslam ve Hristiyan yorumuna aykırıdır. Dolayısıyla kültür cephesi, karşı anlatıma karşı çok güçlü olmalıdır."

Söz konusu dizilerin yayından kaldırılması gerektiğini savunan Yusuf, Arap sanatçı ve oyunculara Filistin ve Arap ulusal düşüncesine uygun kültürel çalışmalarda rol alma ve İsrail’le normalleşmeyi reddetme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan’ın MBC kanalında ramazan ayı münasebetiyle yayınlanan BAE menşeli "Mahrac 7" ve "Umm Harun" adlı dizilerde İsrail’le normalleşmeyi teşvik, Filistin halkına da hakaret edilen birçok sahnenin yer aldığı belirtilmişti.

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