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Dünya

Filistin: İsrail iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştiriyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlallerini artırmasının, İsrail'in iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştirmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 10.10.2021
Filistin: İsrail iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştiriyor

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistin'deki artan saldırıları ve ihlallerine tepki gösterilerek, bundan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria genelinde işgal güçlerinin himayesinde sürekli Filistinlilere ve mülklerine saldırdığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin gün aşırı yaptığı baskınların, işgalin sürdürülmesi ve Batı Şeria'nın ilhakının en belirgin araçlarından olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin saldırıları ve ihlallerinin, kaosa ve şiddete davet olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunlar, İsrail'in iki devletli çözümü işgal altındaki Filistin topraklarında iğrenç apartheid sistemi ile değiştirme yönündeki resmi kararından kaynaklanıyor. Bu sistem, uluslararası toplumun gözü önünde Yahudi yerleşim birimlerine yönelik kararlar ve tedbirlerle dayatılmaya çalışılıyor. "

Açıklamada ayrıca, tüm bunların yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin ağaçlarına zarar vererek, Filistinli çiftçilerin topraklarıyla bağlarını koparmaya çalıştığı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve ABD yönetimine, Filistin halkının korunması ve uluslararası meşru kararlarla temsil edilen barış iradesinin hayata geçmesi için çaba sarf etme çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere saldırıyor ve onların temel geçim kaynaklarını hedef alıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 450 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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