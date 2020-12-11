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Dünya

Filistin Devlet Başkanı, Irak Başbakanından Filistinlileri desteklemesini istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den, ülkedeki Filistinlileri desteklemesini istedi.

Gülşen Topçu   | 11.12.2020
Filistin Devlet Başkanı, Irak Başbakanından Filistinlileri desteklemesini istedi

Bağdat

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından kabul edildi.

Rucub, görüşme sırasında Kazımi'ye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Irak'taki Filistinlilerin desteklenmesi" yönündeki talebini içeren mektubu teslim etti.

Açıklamaya göre Kazımi, Filistin meselesinin, Irak'ın vicdanında yer aldığını ve Filistinlilere "yabancı" muamelesi yapılmadığını ancak ülkede geçici süreliğine ikamet etmelerinin, vatanlarına geri dönme haklarını garanti altına alma amacı taşıdığını kaydetti.

Rucub'ın ziyareti, Irak Meclisi'nde "ülkede en az 10 yıl ikamet eden Filistinlilerin, Irak vatandaşlarıyla aynı hak ve yükümlülüklere tabi olmalarını öngören" yasa değişikliğinin görüşülmesinin ardından gerçekleşti.

Irak'ta sayıları yaklaşık 34 bini bulan Filistinlilerin çoğu Bağdat'ta yaşıyor.

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