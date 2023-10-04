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Dünya

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Sarangani kenti açıkları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 120 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede eylülde de 6,3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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