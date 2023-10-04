Dolar
27.56
Euro
28.95
Altın
1,818.04
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
27,451.00
BIST 100
8,397.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti ve futbolculardan Renato Steffen basın toplantısı düzenliyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. - VTR
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı

Ukrayna ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı ve Rus askerlerini ateş altına aldığı bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün "Timur" Özel Kuvvetler Birliğine bağlı "Stugni" ve "Bratstva" özel kuvvetlerinin Kırım Yarımadası topraklarına çıkarma yaptığı ve Rus güçlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi
İzmir depreminde yıkılan binanın statik raporuna yetkin olmayan mühendis imza atmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Türk silah üreticileri büyük oynuyor
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Benzer haberler

Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı

Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet