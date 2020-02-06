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Dünya

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın   | 06.02.2020
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 21.40'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssü, eyalete bağlı Jose Abad Santos kentinin 118 kilometre doğusu olarak belirlendi.

Yerin 47 kilometre altında kaydedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Aynı bölgede, 6,1 şiddetindeki depremden 5 dakika sonra yerin 3 kilometre altında 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

Adada 6 Aralık'ta gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde de 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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