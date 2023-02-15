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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
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Dünya, Asrın felaketi

Suriye İnsan Hakları Ağı: BM'nin gecikmesi Suriye'de ölen depremzede sayısını artırdı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının gecikmesinin ölü sayısının artmasına yol açtığını belirtti.

Ethem Emre Özcan   | 15.02.2023
Suriye İnsan Hakları Ağı: BM'nin gecikmesi Suriye'de ölen depremzede sayısını artırdı

Ankara

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, yayımladığı raporda, depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere insani yardım ulaştırma ve müdahale konusunda BM ile kurumlarını "geç kalmakla" suçladı.

Raporda, "Suriye'nin kuzeybatısına BM yardımlarının geç ulaşması ve yerel yardım kuruluşlarının deprem felaketiyle mücadelede yalnız bırakılması enkaz altında ölenlerin sayısının artmasına yol açtı." ifadeleri yer aldı.

BM yetkilerinin Suriye'deki depremzedelere uluslararası yardımların ulaştırılmasında yaşanan gecikmelere yönelik gerekçelerinin "temelsiz" olduğu değerlendirilen raporda BM'den, Suriye'nin kuzeybatısında depremlerin vurduğu bölgelere uluslararası yardımların ulaşmasında yaşanan gecikmenin nedenini açıklayan bir iç soruşturma açması istendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.

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