Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den 'evet' oyu çağrısı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Sevgili Morolu erkek ve kız kardeşlerim geçmişin acılarını unutmamıza ve geleceğe ümitle bakmamıza izin verin. ‘Evet’ oyu kullanın.” dedi.

COTABATO CITY

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanlarını kapsamlı özerkliğe kavuşturacak ve 21 Ocak'ta yapılacak referanduma ilişkin olarak, "Sevgili Morolu erkek ve kız kardeşlerim geçmişin acılarını unutmamıza ve geleceğe ümitle bakmamıza izin verin. 'Evet' oyu kullanın.” dedi.

Başkan Duterte, 21 Ocak’taki Moro halkının geleceğini etkileyecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) halkoylaması öncesi geldiği Moro bölgesinin Cotabato şehrinde binlerce Morolu tarafından karşılandı.

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Bölgesel Valilik Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Barış Kongresi” isimli programa, Başkan Duterte, Filipinler Kabine Sekreteri Karlo Alexei Nograles, İçişleri ve Yerel İdareler Bakanı Eduardo Ano, Ulusal Güvelik Danışmanı Hermogenes Esperon, Milli Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Senatör Juan Miguel Zubiri katıldı.

Ayrıca bölge liderlerinden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) lideri Yusuf Jikiri, Filipinli bakanlar, bürokratlar, basın mensupları, bölge toplumsal ve sivil liderleri ile Moro halkı katıldı.

Duterte, burada yaptığı konuşmada, BOL'nin Moro'nun farklı kesimlerinin prensiplerini ve isteklerini bünyesinde barındırdığını kaydederek, "Bu yasa bizden öncekilerin gözyaşlarının, terlerinin ve kanlarının ürünüdür." dedi.

Yasanın bölgeye barış ve refah getireceğine inandığını vurgulayan Duterte, yasanın, bölge halkının on yıllardır süren acılarını dindireceğini ve sorunların üzerine gidebilme fırsatı vereceğini dile getirdi.

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"Evet" oyu çağrısı

Duterte, “Mindanaolu Morolara karşı yapılmış tarihi adaletsizlikleri düzeltmek üzere referandumu bir barış yolu olarak kullanmamıza izin verin. Sevgili Morolu erkek ve kız kardeşlerim geçmişin acılarını unutmamıza ve geleceğe ümitle bakmamıza izin verin. ‘Evet’ oyu kullanın.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “Allahuekber” ifadesini kullanan Başkan Duterte, “Referandum geçmezse bir daha buraya gelmem.” dedi.

"Bu fırsatı değerlendirmezsek bir daha göremeyebiliriz"

MİKC lideri İbrahim ise konuşmasında “hayır” oyu vereceklere seslenerek, "Evet oyu vererek yasanın gerçekleşmesine şans vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu şans bir kez gelir. Bu fırsatı değerlendirmezsek bir daha göremeyebiliriz.” diye konuştu.

Duterte’nin konuşması dikkatle dinlendi

“Barış Kongresi” programı, yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

Sıcak havaya rağmen büyük bir grup, Duterte’nin konuşmasını dikkatle dinledi ve özgürlük sloganları attı.

Başkan Duterte’nin bölgeye ziyareti ve konuşması, ulusal ve uluslararası basın tarafından yakından takip edildi.

Bangsamoro Organik Yasası

Mindanao Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanları, 21 Ocak'ta kendilerini kapsamlı özerkliğe kavuşturacak referandum için sandık başına gidecek.

Halkın onayına sunulacak Bangsamoro Organik Yasası'nın kabul edilmesi halinde, Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörülen yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Lanao del Norte eyaletindeki 6 belediye ve Kotabato eyaletindeki 39 kasaba yapılabilecek bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan