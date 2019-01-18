Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki saldırılarında 20 sivil öldü

DEYRİZOR/ANKARA

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Süse belde merkezine düzenlediği hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un doğu kırsalındaki Süse'de devam eden terör örgütleri DEAŞ-YPG/PKK çatışmalarından kaçmaya çalışan 20 sivil, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybetti.

Kaynaklar, hayatını kaybeden sivillerin daha önceki çatışmalardan kaçarak Süse beldesine sığındığını belirtti.

Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten iki gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti. DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece iki beldede varlık gösteriyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor'da Süse ve Bagoz beldelerini elinde tutuyor.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.



Muhabir: Mohamad Misto, Adham Kako