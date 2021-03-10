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Dünya

Fildişi Sahili'nde iktidar partisinin zaferi kesinleşti

Fildişi Sahili'nde 6 Mart'ta yapılan milletvekili seçimleri, iktidardaki Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP) partisinin zaferiyle sonuçlandı.

Fatma Esma Arslan   | 10.03.2021
Fildişi Sahili'nde iktidar partisinin zaferi kesinleşti Fotoğraf: Cyrille Bah/AA

Dakar

Fildişi Sahili'nde, Bağımsız Seçim Komisyonunun duyurduğu kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi RHDP, 255 üyeli mecliste 137 koltuk alarak çoğunluğu sağladı.

Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Ülkede, Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ouattara, görevindeki 3'üncü dönemine girmişti.

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