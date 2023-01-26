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Dünya

FBI, uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kurbanlarından 100 milyon dolardan fazla para alan "Hive" isimli fidye yazılım çetesinin internet sitesinin çökertildiğini açıkladı.

Mücahit Oktay   | 26.01.2023
FBI, uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti

New York

FBI'ın internet sitesindeki yazılı açıklamada, Direktör Christopher Wray'in, "Bu operasyon, FBI Genel Merkezi'ndeki siber birimi ekibimizin ve ülke çapındaki diğer saha ofisi personelinin yanı sıra yabancı kolluk kuvvetleri ortaklarımızla işbirliğine öncülük eden dünyanın dört bir yanında konuşlanmış FBI personeli tarafından yönetildi." ifadelerine yer verildi.

"Hive, ülke genelinde ve dünya genelinde binlerce kurbana zarar verdi." ifadesini kullanan Wray, FBI'ın "Avrupalı ortaklarıyla", çetenin dikkatini çekmeden internet sitelerinin şifrelerini kırarak korsan yazılımlarını ele geçirdiklerini belirtti.

Wray, FBI Tampa Ofisinin Temmuz 2022'de Hive'ın kontrol paneline gizli ve kalıcı erişim elde ettiğini kaydederek, son yedi aydır Hive'ın dünya çapındaki 1300'den fazla kurbanına virüslü ağlarının şifresini çözmeleri için anahtar sundukları ve korsanlara fidye için 130 milyon dolar ödenmesini engelledikleri bilgisini paylaştı.

FBI'ın operasyonu, Adalet Bakanlığının, ABD'deki enerji ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok büyük şirketin bilgisayar sistemini kilitleyerek on milyonlarca dolar fidye isteyen çetelerle uzun süreli mücadele çabasının sonuncusu oldu.

Hive korsanları, Ekim 2022'de Louisiana'daki 314 yataklı hastanenin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlemiş ve 270 bin hastanın kişisel verilerini çalmıştı.

ABD'deki birçok hastanenin bilgisayar sistemini ele geçiren uluslararası internet korsanları, Mayıs 2021'de Colonial Pipeline boru hattı şirketinin internet ağını ele geçirerek ülkenin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45'ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının bir süre kapatılmasına neden olmuştu.

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