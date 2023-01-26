Dolar
18.80
Euro
20.49
Altın
1,930.94
ETH/USDT
1,605.00
BTC/USDT
23,065.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu

Türkmenistan’da Merkez Seçim Komisyonu, milletvekili adaylığı için başvuruların 24 Şubat'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Merdan Velhanov   | 26.01.2023
Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu Fotoğraf: Merdan Velhanov/AA

Aşkabat

Merkez Seçim Komisyonunca yapılan açıklamaya göre, milletvekili adaylığı için başvurular 24 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Türkmenistan Seçim Kanunu'na göre, aday gösterme hakkı, seçimin belirlenen gününden önce kayıtlı olan siyasi partilerin yanı sıra sivil inisiyatif gruplarına ait olacak.

Anayasaya göre, 5 yılda bir düzenlenen milletvekili seçimleri 26 Mart'ta yapılacak.

İlgili kanunun 44. maddesine göre, milletvekili adaylığı süreci seçimden 60 gün önce başlıyor ve seçime 30 gün kala sona eriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
İstanbul'da atık dolu evde yalnız kalan 3 çocuk korumaya alındı

Benzer haberler

Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu

Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet