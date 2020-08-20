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Eğitim, Bilim Teknoloji

'Siber Güvenlik Lisesi' başarılı öğrencilerin tercihi oldu

İlk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl eğitim verilecek Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber güvenlik laboratuvarlarında eğitim alacak.

Göksel Yıldırım   | 20.08.2020
'Siber Güvenlik Lisesi' başarılı öğrencilerin tercihi oldu

Ankara

Siber güvenlik ağırlıklı eğitim verecek Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liseleri arasına girdi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Teknopark İstanbul'un katkılarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından siber güvenlik alanında açılan ilk lise unvanını taşıyan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılı öğrencilerin tercihi oldu.

Bu yıl eğitim öğretime başlayacak Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim programında siber güvenlik ve kültürel derslere ağırlıklı olarak yer verecek. Teknopark İstanbul'un içinde yer alan ve ilk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl eğitim verilecek lisede öğrenciler, sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber güvenlik laboratuvarlarında eğitim alacak.

LGS'de başarılı olan öğrencilerin tercih ettiği liseye, yüzdelik dilimleri 0,47 ile 5,41 arasında değişen 30 öğrenci kabul edildi. Böylece Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte en başarılı yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liseleri arasına katıldı.

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'Siber Güvenlik Lisesi' başarılı öğrencilerin tercihi oldu

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