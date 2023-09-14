Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 946'ya yükseldi
Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946'ya yükseldiğini duyurdu.
Morocco
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946'ya, yaralı sayısının 5 bin 674'e çıktığı belirtildi.
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Depremde yaşamını yitirenlerden 2 bin 944'ünün defnedildiği aktarıldı.
Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.