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Dünya

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 946'ya yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946'ya yükseldiğini duyurdu.

Ahmad Bentaher, Ali Semerci  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 946'ya yükseldi Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Morocco

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946'ya, yaralı sayısının 5 bin 674'e çıktığı belirtildi.

Depremde yaşamını yitirenlerden 2 bin 944'ünün defnedildiği aktarıldı.

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

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