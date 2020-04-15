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Dünya, Koronavirüs

Fas'ta memurların 3 günlük maaşı Kovid-19 fonuna aktarılacak

Fas hükümeti, Kovid-19'la mücadele için oluşturulan fona aktarılmak üzere memur maaşlarında 3 günlük kesinti yapılması kararı aldı.

Gülşen Topçu   | 15.04.2020
Fas'ta memurların 3 günlük maaşı Kovid-19 fonuna aktarılacak

Rabat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için oluşturulan fona aktarılmak üzere memur maaşlarında 3 günlük kesinti yapılması kararı aldı.

Başbakan Saadeddin el-Osmani tarafından yayınlanan genelgede, tüm hükümet kurumları ile ona bağlı kuruluşlarda çalışan memurların, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarından birer gün olmak üzere toplam 3 günlük maaşlarının söz konusu fona aktarılmasına karar verildiği ifade edildi.

Genelgede, söz konusu kararın, Fas halkı arasındaki dayanışma ruhunun bir göstergesi olduğu belirtildi.

Fas Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının 1838'e yükseldiğini, 126 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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