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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Fas'ın Tanca ve Kazablanka kentlerinde Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenledi.

Khalid Mejdoup, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Rabat

Tanca'daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla on binlerce kişi, Gazze'ye destek için toplandı. Eylemciler, Fas ile İsrail arasında yürütülen normalleşme sürecinin sona erdirilmesini istedi.

Filistinli kadın esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlayan "direniş güçlerini" takdir eden göstericiler, İsrail'in Rabat'taki diplomatik temsilciliği olan "İrtibat bürosunun" kapatılması çağrısında bulundu.

Fas ve Filistin bayraklarının yanı sıra, Mescid-i Aksa'nın ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, normalleşme karşıtı sloganlar attı.

Kazablanka kentinde de on binlerce kişi Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşmenin sona erdirilmesi için toplandı.

Gösteride, "Halk, İsrail'le normalleşme istemiyor" ve "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor" sloganları atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı saldırılara, esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.

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