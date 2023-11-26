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Dünya

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı

Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir tankerin, kimliği belirlenemeyen saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi.

Irmak Akcan  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı

Ankara

İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, geminin alıkonulduğunu teyit etti.

Tankeri işleten şirket Zodiac'tan yapılan açıklamada, saldırı "şüpheli bir korsanlık olayı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, gemide çok uluslu 22 mürettebat bulunduğu ve geminin "fosforik asit yükü" taşıdığı ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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