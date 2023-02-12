Fas'ta 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Fas'ın kuzeyinde 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Rabat
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sabah saatlerinde meydana gelen depremler hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyme bölgesinde meydana gelen depremlerden ilkinin 4.3 büyüklüğünde saat 06.59'da, ikincisinin ise 3.8 büyüklüğünde saat 08.36'da meydana geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.