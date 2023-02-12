Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,539.10
BTC/USDT
21,864.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Mersinli Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğu Dada'yı Hatay Sahra Hastanesinde ziyaret etti
logo
Dünya

Saraybosna, bugün "dünyada hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü kent" oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, bu sabah "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kent" olarak kayıtlara geçti.

Lejla Biogradlija   | 12.02.2023
Saraybosna, bugün "dünyada hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü kent" oldu

Saraybosna

Hava kalitesi teknoloji şirketi olan IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 190 olarak ölçüldüğü Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler arasında ilk sırada" yer aldı.

Hava kalitesinin "sağlıksız" olarak belirtildiği Saraybosna'nın yer aldığı listenin ilk 10'unda, bölge ülkelerinden Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp de bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz
Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor
BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
Enkaz altından gelen "alttayız" mesajıyla yakınlarının kurtarılmasına aracı oldu
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı

Benzer haberler

Saraybosna, bugün "dünyada hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü kent" oldu

Saraybosna, bugün "dünyada hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü kent" oldu

Bosna Hersek, "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelere yardım elini uzatıyor

Balkan ülkelerinden Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor
Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gelmeye devam ediyor

Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gelmeye devam ediyor
Saraybosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları 29. yılında törenle anıldı

Saraybosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları 29. yılında törenle anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet