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Dünya, Koronavirüs

Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Fas'ta 17'ye, Kuveyt'te 104'e yükseldi.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 14.03.2020
Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 vaka sayısı arttı

Rabat

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarıldı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki toplam vakaların 104'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüsü yendiği ve iyileşenlerin sayısının 7 olduğu ifade edildi.

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