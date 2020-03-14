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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 14.03.2020
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükseldi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

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