Fas’ta Aziz Ahnuş liderliğindeki koalisyon hükümeti görevine başladı
Fas’ta Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi ve İstiklal Partisi ortaklığındaki koalisyon hükümeti Kral 6. Muhammed tarafından onaylandı.
Rabat
RNI lideri Aziz Ahnuş başbakanlığındaki yeni hükümet, 7'si kadın olmak üzere toplam 24 bakandan oluştu. Buna göre kabinede kadın bakanların temsil gücü yüzde 28 olarak gerçekleşti.
Ahnuş’un kabinesi ilk kez bakanlık görevini üstlenen 17 yeni ismi barındırıyor.
Bakanlıklar üç parti arasında bölüşüldü
Kabinede bakanlıklar, koalisyon ortakları RNI, Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisi arasında paylaşıldı.
Geçen ay yapılan genel seçimlerden birinci çıkan RNI, başbakanlık görevini üstlenen Ahnuş dışında Sağlık, Ekonomi ve Maliye, Bütçeden Sorumlu Bakanlık, Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakanlık, Tarım ve Balıkçılık ile Turizm olmak üzere toplam 6 bakanlık elde etti.
Koalisyonun ikinci büyük ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi ise 7 bakanlık aldı. Bunlar: Adalet Bakanlığı, Şehirleşme ve Konut Bakanlığı, Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı, Ekonomik Entegrasyon ve Mikro Girişim Bakanlığı, Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Dijitalleşme ve Yönetim Reformu Bakanlığı.
İstiklal Partisi ise Ekipman ve Su Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Aile, Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlık elde etti.
Yeni kabinede 7 de bağımsız, teknokrat üye yer aldı.
Eski hükümette görev yapan 5 bakan yerlerini korudu
Fas’ta Adalet ve Kalkınma Partisinin koalisyonun büyük ortağı olduğu eski hükümette görev alan 5 bakan yeni kabinede yerlerini muhafaza etmeyi başardı.
Bu isimler, İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İslami İşler ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Delege Bakanı Abdullatif Ludiyyi ve Hükümet Genel Sekreteri Muhammed Hacvi.
Başbakan ve üç bakan aynı zamanda belediye başkanı olarak görev yapacak
Ülkede 8 Eylül'de genel seçimlerin yanı sıra yerel seçimler de yapılmıştı. Kabinede aynı zamanda belediye başkanlığına seçilen bazı isimler de yer aldı.
Bunların başında Başbakan Ahnuş geliyor. Agadir Belediye Başkanlığına seçilen Ahnuş, Fas'ta hem başbakan hem de belediye başkanlığını eş zamanlı yürütecek ilk kişi olarak kayıtlara geçti.
Kazablanka Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Nebile er-Ramili Sağlık Bakanı olarak görevlendirilirken, Marakeş Büyükşehir Başkanlığını kazanan Fatıma ez-Zehra el-Mansuri ise Ulusal Bölge Geliştirme, Kentleşme, Konut ve Şehir Politikası Bakanlığına getirildi.
Terudant Belediye Başkanlığına seçilen Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi ise yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.
Üç koalisyon partisi liderine de bakanlık görevi verildi
RNI Genel Sekreteri Ahnuş’un başbakanlık görevini üstlendiği yeni hükümette koalisyon ortakları Asalet ve Çağdaşlık Partisi lideri Vehbi Adalet Bakanlığı, İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereke ise Ekipman ve Su Bakanlığı görevini üstlendi.
Fas halkı 8 Eylül'de Temsilciler Meclisinde görev alacak milletvekilleri ile yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gitmişti.
Genel seçimlerin galibi 102 milletvekili çıkaran RNI olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili ile ikinci, İstiklal Partisi de 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.
Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.
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