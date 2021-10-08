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Dünya

Avrupa Haber Ajansları Birliğinin yeni başkanı Clemens Pig oldu

Anadolu Ajansı’nın (AA) kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Aşkın Kıyağan   | 08.10.2021
Avrupa Haber Ajansları Birliğinin yeni başkanı Clemens Pig oldu AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, APA Başkanı ve Genel Müdürü Clemens Pig (solda) ile iş birliği anlaşmasına imza atmıştı. Fotoğraf: Aşkın Kıyağan - Anadolu Ajansı

Viyana

Avusturya Haber Ajansı APA’nın 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ev sahipliği yaptığı EANA Genel Kurul toplantısı, başkent Viyana’da yapıldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün de katıldığı genel kurul toplantısında, başkanlık için iki aday yarıştı.

Oylama sonucunda başkanlığa, APA Başkanı ve Genel Müdürü Clemens Pig seçildi.

Pig, bu görevi 2 yıl sürdürecek.

Yönetim kurulu üyeliğine ise Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı FENA Genel Müdürü Elmir Huremovic ve Agence France-Presse (AFP) Başkanı ve Genel Müdürü Fabrice Fries getirildi. Mevcut EANA Genel Sekreteri Alex Giboi ise görevine devam edecek.

Batı Avrupa haber ajansları ile AA'nın kurucusu olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen konferanslarla medya sektöründeki sorunların ve gelecek tahayyüllerinin tartışıldığı profesyonel bir platform olarak işlev görüyor.

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