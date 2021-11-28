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Dünya, Koronavirüs

Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla yarından itibaren iki hafta boyunca yolcu uçuşlarını askıya aldı.

Khalid Mejdoup, Safiye Karabacak   | 28.11.2021
Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak

Rabat

Fas Covid-19 İzleme Komitesi'nden yapılan açıklamada, Fas'a uçuşların Omicron varyantının Avrupa ve Afrika'da hızla yayılması nedeniyle, salgın ile mücadelede edinilen kazanımları korumak amacıyla askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Fas yönündeki doğrudan yolcu uçuşları, Pazartesi 23.59'dan itibaren iki haftalık süreyle askıya alındı." ifadelerine yer verilirken, gereken önlemlerin alınması için durumun düzenli olarak değerlendirileceği aktarıldı.

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi'nden 26 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtilmişti.

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