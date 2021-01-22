Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan’da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisi Fas'a ulaştı.
İstanbul
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Fas yerel kaynakları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 2 milyon doz AstraZeneca aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı’na indiğini aktardı.
Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.
Kral 6. Muhammed ise 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşının vatandaşlara “ücretsiz" uygulanması için hükümete talimat verdiğini duyurmuştu.
Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 463 bin 706'a ulaşırken, 439 bin 301 kişinin hastalığı atlattığı açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.