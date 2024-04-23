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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin korumasında Hamursuz Bayramı'nın ilk gününde baskın düzenledi.

Enes Canlı  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamursuz Bayramı'nın ilk gününde 219 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak Müslümanların içeriye girişini engellediğini aktardı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, daha sonra İsrail polisinin denetiminde gruplar halinde Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Baskınların tamamlanmasının ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlularından çekildi.

Öğleden sonraki Yahudi yerleşimcilerin baskınına hazırlanan İsrail polisinin ayrıca öğle namazına gelen Filistinli gençlerin kimliklerine el koyduğu belirtildi.

İsrail polisinin bunu, Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Filistinlilerin dışarı çıkmasını sağlamak için yaptığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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